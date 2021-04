NieR Replicant, Yoko Taro prevede vendite basse e definisce il successo di Automata "un colpo di fortuna" (Di sabato 24 aprile 2021) Yoko Taro non è un semplice sviluppatore, ma un personaggio misterioso, un enigma che non vuole (e non deve) essere decifrato. La schiettezza e la sincerità delle sue parole, a volte, possono sembrare controproducenti, ma come si fa a non apprezzarle? In un messaggio pubblicato niente di meno che sul sito ufficiale di Square Enix, Yoko Taro ha detto, senza giri di parole, che non si aspetta vendite elevate da NieR Replicant ver.1.22474487139..., il remake/upgrade dell'omonimo titolo di culto. Questo perché, per sua stessa ammissione, i suoi titoli sono sempre stati di nicchia e non hanno mami registrato vendite da capogiro, ad eccezione di NieR: Automata, da lui considerato un semplice colpo di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 aprile 2021)non è un semplice sviluppatore, ma un personaggio misterioso, un enigma che non vuole (e non deve) essere decifrato. La schiettezza e la sincerità delle sue parole, a volte, possono sembrare controproducenti, ma come si fa a non apprezzarle? In un messaggio pubblicato niente di meno che sul sito ufficiale di Square Enix,ha detto, senza giri di parole, che non si aspettaelevate daver.1.22474487139..., il remake/upgrade dell'omonimo titolo di culto. Questo perché, per sua stessa ammissione, i suoi titoli sono sempre stati di nicchia e non hanno mami registratoda capogiro, ad eccezione di, da lui considerato un semplicedi ...

