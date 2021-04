Lorella Cuccarini | spunta un video del passato | immagini imperdibili | che schianto!

(Di sabato 24 aprile 2021) Sul suo canale social ufficiale, èto uninedito deldi, quanta bellezza! È una delle attuali professoresse di Amici,. Entrata a far parte della schiera dei “coach” del famoso talent di Canale 5 per la prima volta in assoluto, la conduttrice e ballerina romana ha saputo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AmiciUfficiale : Il palco della sesta puntata del Serale di tinge di rosso per il GUANTO DI SFIDA tra Alessandro e Serena lanciato d… - MariaRo90140382 : RT @SamuelMontegra1: Chi preferite tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini? E perché preferite Alessandra Celentano??? #Amici20 https:/… - Antonel15773761 : @LCuccarini Grande Lorella Cuccarini sei sempre splendida ... Da piccolina a cantare e ballare la notte volaaaaaa - ArgentineBlood : Ma questo Lorella Cuccarini lo sa fare? CHIEDO #amici20 - jdevin2 : Lorella Cuccarini sei tanto bona però capelli mossi>>>#Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

Arisa e/ "Zerbi - Celentano? Ad Amici solo show, ci vogliono bene..." Arisa accetta la sfida di Zerbi ad Amici 2021 ma è uno scherzo! Arisa è perplessa: 'Io non l'ho mai provata ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Zerbi sfida Arisa in un "ballo hot"/ Scherzo ad Amici 2021, lei "Accetto ma..." Rudy Zerbi, scherzo ad Arisa Arisa evogliono alimentare la soap ...Inconveniente in scena per il ballerino Alessandro Cavallo durante la sesta puntata di Amici 2021. L’eccessiva intensità della quale ha caricato una coreografia pensata da Elena D’Amario sulle note di ...Il piccolo incidente durante il guanto di sfida contro Serena, che il ballerino ha vinto grazie all'intensità che lo ha portato a spaccare lo sgabello ...