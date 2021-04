LIVE SailGP Bermuda in DIRETTA | Tom Slingsby domina le prime tre regate Francesco Bruni davanti a James Spithill In rimonta Ben Ainslie E’ notte fonda per Peter Burling

Leggi su oasport

(Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Si conclude con un dominio di Tome del suo Team Australia la prima giornata del. Bene anchecon il Team Giappone. In ripresae Ben. E’pere il suo Team Nuova Zelanda. 20.27 L’arrivo trionfale nella terza regata degli australiani. 3 for 3@AUS sweep Day 1!#pic.twitter.com/qvlXrtDeWz —(@) April 24, 2021 20.25 A seguire al quarto posto Billy Besson (Francia), quinto Nathan Outteridge (Team Giappone), con ...