La Federtennis francese esclude Paire dalle Olimpiadi (Di sabato 24 aprile 2021) A causa del comportamento avuto nelle ultime settimane, la Federtennis francese ha deciso di escludere Benoit Paire dalle Olimpiadi A luglio, con un anno di ritardo, partiranno le Olimpiadi di Tokyo, che tra le varie discipline sportive comprende anche il tennis. Ai giochi olimpici partecipano, salvo infortuni, i primi 56 tennisti del ranking (4 per nazione), più due wild card e sei provenienti dalle qualificazioni. A Tokyo, però, non sarà presente Benoit Paire, nonostante occupi la 35^ posizione della classifica. Infatti, a causa dei suoi recenti comportamenti, la Federtennis francese ha deciso di escluderlo dalle Olimpiadi: "Vista la ...

