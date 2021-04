“Il coprifuoco è ancora strategico” | parola di Locatelli

(Di sabato 24 aprile 2021) Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts in un’intervista al Corriere fa il punto sull’epidemia di Coronavirus e sulle riaperture “Apriamo in un contesto decisamente più favorevole di quello di alcune settimane fa. Siamo nella quinta settimana consecutiva di riduzione della diffusione del nuovo Coronavirus e fortunatamente osserviamo anche un calo della pressione sui servizi sanitari. Ovviamente, riaprendo, un pochino di ripresa dei casi potrà esserci, però come ha detto il presidente del Consiglio stiamo adottando una strategia graduale e progressiva, per ripristinare attività economiche e sociali rispetto alle quali vi era un’importante sofferenza del Paese a tutti i livelli”. Lo dice in una intervista a Repubblica Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts. ...

Puglia in zona arancione da lunedì. Dopo 6 settimane di chiusure e restrizioni, la regione lascia la zona rossa per passare nella fascia di colore a rischio Covid più basso.