Giulia di Amici vittima di bullismo, parla sua madre e racconta un brutto aneddoto

Giulia di Amici ha compiuto 18 anni proprio all'interno della scuola e questa settimana sua madre, dopo mesi di silenzio, ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù, come riportato da Novella2000. La madre ha confessato che Giulia è stata vittima di bullismo a scuola: "Una volta è tornata a casa in lacrime, con il giacchino di cuoio tutto rovinato. I compagni di classe glielo avevano sottratto e tagliato. Glielo avevano ridotto a strisce. A pezzi. Sono immediatamente andata a parlare con i professori. Mi hanno detto che la colpa era di mia figlia, che il resto della classe le voleva bene, ma lei non si inseriva. "Se le vogliono bene, perché le tagliano la giacca? Perché le danno addosso? Perché quando fa ginnastica nessuno tifa per lei?" ho ..."

