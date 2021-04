Formula E, ePrix Valencia: vince De Vries davanti a Muller (Di sabato 24 aprile 2021) Formula E di nuovo in pista nell’ePrix Valencia, dove a vincere è De Vries davanti a Muller. Sul podio anche Vandoorne partito ultimo. Ecco come sono andate le cose sul tracciato intitolata a Ricardo Tormo. Il Round 5 di Valencia Si parte con Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) retrocesso in ultima posizione per un errore nella registrazione degli pneumatici, Da Costa (DS Techeetah) promosso in pole position e la pioggia (inattesa) a bagnare il “Ricardo Tormo”, così che la partenza avviene con la safety car. La gara di Buemi (Nissan E.Dams) finisce già dopo il primo giro, “abbattuto” da Lotterer (Tag Heuer Porsche) alla nona curva. Da Costa prende subito il largo, mentre alle sue spalle De Vries ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021)E di nuovo in pista nell’, dove are è De. Sul podio anche Vandoorne partito ultimo. Ecco come sono andate le cose sul tracciato intitolata a Ricardo Tormo. Il Round 5 diSi parte con Vandoorne (Mercedes-EQE Team) retrocesso in ultima posizione per un errore nella registrazione degli pneumatici, Da Costa (DS Techeetah) promosso in pole position e la pioggia (inattesa) a bagnare il “Ricardo Tormo”, così che la partenza avviene con la safety car. La gara di Buemi (Nissan E.Dams) finisce già dopo il primo giro, “abbattuto” da Lotterer (Tag Heuer Porsche) alla nona curva. Da Costa prende subito il largo, mentre alle sue spalle De...

