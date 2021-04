Covid | 13 817 contagi e 322 morti L’appello del Gaslini | «Accelerare sui vaccini per i bambini»

(Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817 i nuovi casi diriscontrati nelle ultime 24 ore in Italia dopo aver analizzato 320.780 tamponi. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 4,3%. Ieri i nuovi casi erano stati 14.761 su 315.700 tamponi, con un tasso di positività al 4,7%. Scendono di poco i, che nelle ultime 24 ore sono stati 322, a fronte dei 342 di ieri. Il totale delle vittime da inizio pandemia arriva così a 119.021. Intanto, sul fronte dei, si apre la discussione sulla somministrazione ai. Con un appello che arriva daldi Genova: «Bisogna». I ricoveri continuano a scendere A fronte di un numero di decessi che resta sostanzialmente stabile, scende ancora invece il numero dei ricoveri. Oggi in terapia intensiva ci sono 2.894 persone, vale a dire 85 in meno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, 322 le vittime, secon… - repubblica : ?? Covid, 13.817 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 322 morti - MediasetTgcom24 : Covid, 13.817 nuovi casi su 320.780 tamponi e altri 322 morti #covid - IlModeratoreWeb : Covid, 13.817 nuovi casi e 322 decessi nelle ultime 24 ore - - Tele_Nicosia : Covid, 13.817 nuovi casi e 322 decessi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 817

Sono 13.i nuovi casi di sars - cov - 2 registrati nelle ultime 24 ore secondo quanto riferisce il bollettino quotidiano del ministero della Salute. 322 i morti. 17.587 i guariti, mentre continua a ...Diminuiscono i contagi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità, sono stati 13.a fronte dei 14.761 di ieri . I morti delle ultime 24 ore sono 322 contro i 342 di ieri, portando il totale di vittime da inizio pandemia a 119.021. Diminuisce anche la pressione sulle strutture ...PALERMO- Sono 1.095 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.451 tamponi processati, con una incidenza del 4,3%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 21 o ...Sono 13.817 i nuovi casi di contagio al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.