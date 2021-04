Coronavirus a Nettuno | 271 positivi | i dati di oggi 24 aprile

(Di sabato 24 aprile 2021) Nella giornata disi sono registrati otto nuovi casi di. Sette sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Si registrano anche 7 guarigioni. Gli attualmentesono 271 di cui 20 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.

Ieri a Nettuno otto nuovi casi di Coronavirus registrati dalle strutture sanitarie. Sette sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre uno è stato ricoverato. Si registrano anche 7 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 271 di cui 20 ospedalizzati. Possono notarsi dei miglioramenti nelle città di Anzio e Nettuno. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell'Asl Roma 6, infatti, nel comune neroniano sono presenti soltanto 297 cittadini infetti dal Coronavirus.