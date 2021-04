Advertising

Italpress : VOIhotels e Allegrini scelgono la sostenibilità - Trend_Sett : VOI Loves Earth: VOIhotels e Allegrini per la sostenibilità... #voihotels #alpitour #allegrini -

Ultime Notizie dalla rete : VOIhotels Allegrini

Notizie Ravenna, Cervia, Lugo e Faenza

La responsabilit sociale guida da sempre anche la selezione dei partner, che si distinguono per una visione comune: proprio per questosi affiancata ad, storica azienda leader nel ..., la catena alberghiera del Gruppo, e, azienda specializzata nella produzione di amenities, in un nuovo progetto che prevede, a partire dall'estate 2021, una linea di cortesia ...MILANO (ITALPRESS) – VOIhotels, catena alberghiera del gruppo Alpitour e Allegrini, azienda specializzata nella produzione di amenities, realtà leader nei rispettivi settori di riferimento, avviano un ...VOIhotels e Allegrini avviano un progetto che prevede, a partire dall’estate 2021, una linea di cortesia naturale e sostenibile in tutti gli hotel italiani della collezione leisure. Una scelta che ...