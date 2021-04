Velletri | prelevavano denaro con carte rubate | denunciati 3 giovani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 aprile 2021) Nel corso della mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato un’autovettura che si stava dirigendo nel centro abitato di, con a bordo 3 persone, e l’hanno seguita. Il controllo e la denuncia Le due donne, non appena sono scese dalla vettura nei pressi di un ufficio postale, si sono accorte che i poliziotti stavano controllando l’uomo all’interno della macchina. A quel punto hanno cambiato immediatamente direzione e si sono sbarazzate delledi credito con le quali avevano fatto dei prelievi poco prima. Perquisite, le duesono state trovate in possesso di 1980 euro. Nel pomeriggio della stessa giornata si è presentato presso gli uffici del commissariato, per la denuncia, un uomo che nella mattinata era stato derubato del portafoglio e di alcunedi credito, tra cui ...