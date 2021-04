Vaccini. Il Generale Figliuolo e il Capo della Protezione Civile Curcio in Puglia (Di venerdì 23 aprile 2021) Il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, in visita al Consiglio regionale della Puglia per il tavolo tecnico sulla campagna vaccinale.Ad accoglierlo la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, il Presidente della Regione, Michele Emiliano, l’assessore alla sanità, Pierluigi Lopalco, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e la prefetta di Bari, Antonella Bellomo. “Stamattina, con il Presidente Emiliano, abbiamo accolto il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo Figliuolo. È stato un piacere ospitarlo qui, nell’Aula del nostro Consiglio, dove in questi mesi, con le colleghe e i colleghi consiglieri regionali, più ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 23 aprile 2021) Il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo, e il, Fabrizio, in visita al Consiglio regionaleper il tavolo tecnico sulla campagna vaccinale.Ad accoglierlo la Presidente del Consiglio regionale Loredanane, il PresidenteRegione, Michele Emiliano, l’assessore alla sanità, Pierluigi Lopalco, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e la prefetta di Bari, Antonella Bellomo. “Stamattina, con il Presidente Emiliano, abbiamo accolto il commissario per l’emergenza covid Francesco Paolo. È stato un piacere ospitarlo qui, nell’Aula del nostro Consiglio, dove in questi mesi, con le colleghe e i colleghi consiglieri regionali, più ...

