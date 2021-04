Uomini e Donne, Sossio Aruta in manette: portato via dalla polizia, il motivo (Di venerdì 23 aprile 2021) In queste ore sul web stanno spopolando alcune immagini che hanno scioccato i fan di Uomini e Donne e che riguardano Sossio Aruta, popolare ex cavaliere del trono over che è uscito dalla trasmissione qualche anno fa con Ursula Bennardo, con cui ha una figlia. Ebbene, negli scatti in questione si vede Sossio in manette, portato via dalla polizia in stato di arresto. Ovviamente tutti si sono preoccupati: cosa ha combinato di così grave Sossio? E soprattutto, come avrà reagito Ursula all’arresto? Questi e molti altri i quesiti che hanno affollato la mente di chi ha visto le foto, se non fosse che le immagini originariamente sono state pubblicate dallo stesso Sossio, che le ha commentate ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 aprile 2021) In queste ore sul web stanno spopolando alcune immagini che hanno scioccato i fan die che riguardano, popolare ex cavaliere del trono over che è uscitotrasmissione qualche anno fa con Ursula Bennardo, con cui ha una figlia. Ebbene, negli scatti in questione si vedeinviain stato di arresto. Ovviamente tutti si sono preoccupati: cosa ha combinato di così grave? E soprattutto, come avrà reagito Ursula all’arresto? Questi e molti altri i quesiti che hanno affollato la mente di chi ha visto le foto, se non fosse che le immagini originariamente sono state pubblicate dallo stesso, che le ha commentate ...

