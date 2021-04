Ucraina, Putin scopre il bluff e ritira le truppe dal confine (Di venerdì 23 aprile 2021) La Russia ha iniziato oggi, venerdì 23 aprile, il ritiro delle unità militari dal confine ucraino (durerà più di una settimana). Circa 120mila uomini, centinaia di mezzi, stanno rientrando nelle loro caserme dopo che il dispiegamento davanti al Donbas — la regione dell’Ucraina orientale dove i separatisti filo-russi combattono dal 2014 contro il governo di Kiev — aveva alzato il livello di tensione. Culmine, una telefonata tra Joe Biden e Vladimir Putin, in cui il primo aveva chiesto una de-escalation e proposto un incontro per parlare della vasta gamma di divergenze Washington-Mosca a cui il Cremlino ha risposto picche. In mezzo, tra l’accumulo e il ritiro dei militari russi, episodi da guerra di spie e un discorso aggressivo in cui Putin ha indicato linee rosse che l’Occidente non deve superare — e tra queste c’è ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) La Russia ha iniziato oggi, venerdì 23 aprile, il ritiro delle unità militari dalucraino (durerà più di una settimana). Circa 120mila uomini, centinaia di mezzi, stanno rientrando nelle loro caserme dopo che il dispiegamento davanti al Donbas — la regione dell’orientale dove i separatisti filo-russi combattono dal 2014 contro il governo di Kiev — aveva alzato il livello di tensione. Culmine, una telefonata tra Joe Biden e Vladimir, in cui il primo aveva chiesto una de-escalation e proposto un incontro per parlare della vasta gamma di divergenze Washington-Mosca a cui il Cremlino ha risposto picche. In mezzo, tra l’accumulo e il ritiro dei militari russi, episodi da guerra di spie e un discorso aggressivo in cuiha indicato linee rosse che l’Occidente non deve superare — e tra queste c’è ...

