'Superlega, Barca e Real: il compenso extra per i diritti tv' (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano a trapelare indiscrezioni sulla Superlega . Il trofeo continentale che avrebbe dovuto cambiare il calcio, ma che a distanza di poche ore dal suo annuncio ha dovuto alzare bandiera bianca, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 aprile 2021) Continuano a trapelare indiscrezioni sulla. Il trofeo continentale che avrebbe dovuto cambiare il calcio, ma che a distanza di poche ore dal suo annuncio ha dovuto alzare bandiera bianca, ...

Advertising

forumJuventus : Superlega, comunicato Barça: 'La rinuncia sarebbe errore storico. È necessario intraprendere riforme strutturali' ??… - forumJuventus : Florentino Perez: 'Non siamo riusciti a spigare bene il progetto #SuperLega, sono deluso ma ne riparleremo insieme… - forumJuventus : Laporta (Barça): 'La #SuperLega è una necessità. I club hanno bisogno di più risorse, siamo aperti al dialogo con l… - zazoomblog : Superlega: nel contratto meno soldi per Milan e Inter. Barça e Real privilegiate - #Superlega: #contratto #soldi… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Superlega nel contratto meno soldi per #Milan e #Inter . #Barça e #Real privilegiate -