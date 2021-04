Sondaggi Tp: fiducia Draghi per la prima volta sotto il 50% (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo Uefa, Fifa, tifosi e giocatori, la Superlega viene bocciata dal 57,6% degli italiani. La competizione calcistica privata promossa da 12 facoltosi club europei, nata e morta nel giro di 48 ore, piace solo al 13% degli intervistati. Il 29,4% non si esprime o perché non segue o perché detesta il calcio. Sono i numeri rilevati dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 20 e il 22 aprile. Fonte: Termometro PoliticoSondaggi Tp: italiani divisi sulle riaperture Sulle prime riaperture decise dal governo, gli italiani si dividono: il 34,5% le approva giudicando il programma di riaperture equilibrato, il 37,1% le boccia definendo le misure troppo restrittive, il 26% le considera troppo imprudenti in quanto si rischia un nuovo aumento di contagi e morti. Fonte: Termometro PoliticoSul ritorno alla ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo Uefa, Fifa, tifosi e giocatori, la Superlega viene bocciata dal 57,6% degli italiani. La competizione calcistica privata promossa da 12 facoltosi club europei, nata e morta nel giro di 48 ore, piace solo al 13% degli intervistati. Il 29,4% non si esprime o perché non segue o perché detesta il calcio. Sono i numeri rilevati dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 20 e il 22 aprile. Fonte: Termometro PoliticoTp: italiani divisi sulle riaperture Sulle prime riaperture decise dal governo, gli italiani si dividono: il 34,5% le approva giudicando il programma di riaperture equilibrato, il 37,1% le boccia definendo le misure troppo restrittive, il 26% le considera troppo imprudenti in quanto si rischia un nuovo aumento di contagi e morti. Fonte: Termometro PoliticoSul ritorno alla ...

