Ritorno in classe, in Piemonte superiori al 70%. L’Usr: “Cari presidi, siate un esempio, la Repubblica vi sarà riconoscente” (Di venerdì 23 aprile 2021) ''Consapevole della complessità cui siete chiamati, ancor più dirompente se si considera l'attuale periodo finale dell'anno scolastico, sono certo che le vostre scelte organizzative continueranno ad essere ispirate dalla ragionata analisi delle priorità didattiche proprie delle vostre comunità educanti e dalla capacità tecnica e senso di responsabilità che vi hanno sempre contraddistinto nel contenimento del rischio di contagio''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 aprile 2021) ''Consapevole della complessità cui siete chiamati, ancor più dirompente se si considera l'attuale periodo finale dell'anno scolastico, sono certo che le vostre scelte organizzative continueranno ad essere ispirate dalla ragionata analisi delle priorità didattiche proprie delle vostre comunità educanti e dalla capacità tecnica e senso di responsabilità che vi hanno sempre contraddistinto nel contenimento del rischio di contagio''. L'articolo .

Advertising

Pierangelo2A : RT @Fornario: Regioni protestano perché il ritorno in classe alle superiori lo volevano al 60 e non al 70 per cento, con meno studenti in p… - infoitinterno : Oggi il report decisivo per le riaperture del 26. Primi effetti del ritorno in classe: 11 contagi in un giorno in a… - ES1670 : RT @Fornario: Regioni protestano perché il ritorno in classe alle superiori lo volevano al 60 e non al 70 per cento, con meno studenti in p… - picenooggi : “Ritorno in classe al 70% per le scuole superiori nelle province di Ascoli e Fermo” - IlComunitarista : @Carlo213Ge @queequeg1901 Non è un male di per sé. Certo è, come i cicli storici, l'imborghesimento porta al riflus… -