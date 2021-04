Pronta la missione Crew Dragon 2 di Space X

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tutto pronto per la2 diX. Sarà la seconda operativa del Programma Commercialedella Nasa con astronauti a bordo. Già sulla rampa di lancio della base di Cape Canaveral in Florida il Falcon 9 che porterà in orbita Iss i quattro astronauti. Tra loro, per la prima volta in questo programma, anche l’astronauta francese Thomas Pesquet. Insieme a lui gli americani della Nasa Shane Kimbrough e Megan McArthur e il giapponese Akihiko Hoshide. Il lancio è previsto per giovedì 22 aprile alle ore 6:11, ora locale (12:11 in Italia). Secondo lancio per la navetta di Elon Musk La2 diX ha una durata di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta del secondo lancio per ...