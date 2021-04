Piazza Cavour, collaudatore cercasi (Di venerdì 23 aprile 2021) di Erika Noschese Il Comune di Salerno procede spedito nella realizzazione delle grandi opere che stanno interessando la città capoluogo. Mentre questa mattina si terrà l’inaugurazione del Trincerone Est, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha lanciato un avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei parcheggi di Piazza Cavour che riceverà un compenso pari a 145.820,55 euro suddivisi tra 77.298,34 euro per il collaudo tecnico-amministrativo e 68.522,21 euro per il collaudo statico. Il il sorteggio pubblico è in programma mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 12.00 e sarà effettuato on line utilizzando la pagina https://www.blia.it/estrazioni/. I lavori per la realizzazione del parcheggio interrato in Piazza Cavour, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 aprile 2021) di Erika Noschese Il Comune di Salerno procede spedito nella realizzazione delle grandi opere che stanno interessando la città capoluogo. Mentre questa mattina si terrà l’inaugurazione del Trincerone Est, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha lanciato un avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico distatico e tecnico-amministrativo dei parcheggi diche riceverà un compenso pari a 145.820,55 euro suddivisi tra 77.298,34 euro per il collaudo tecnico-amministrativo e 68.522,21 euro per il collaudo statico. Il il sorteggio pubblico è in programma mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 12.00 e sarà effettuato on line utilizzando la pagina https://www.blia.it/estrazioni/. I lavori per la realizzazione del parcheggio interrato in, ...

