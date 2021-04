Occupazione abusiva di un alloggio popolare | denunciati due fratelli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLioni (Av) – I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria, dueritenuti responsabili dei reati di “Invasione di terreni o edifici” e “Danneggiamento”. I Carabinieri hanno accertato che gli stessi, entrambi sulla ventina, dopo aver danneggiato con un martello una finestra del piano terra, si erano introdotti in undi ediliziadel Comune di Lioni, non ancora assegnato, occupandolomente. Per i due giovani, che hanno poi volontariamente lasciato libero l’appartamento, è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.