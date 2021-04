Judgment | online sito con countdown | nuovo annuncio imminente?

(Di venerdì 23 aprile 2021) In giornata odierna è stata rilasciata la versione rimasterizzata di, e inoltre è stato messoun inaspettato, per cui ci chiediamo qualeci aspetta Come era già stato preannunciato, oggi è stata rilasciata la versione rimasterizzata di, il popolare spin-off della saga di Yakuza, per PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia. Uscito originariamente nel 2018 in Giappone e un anno dopo nel resto del mondo, fu il primo titolo della serie di SEGA ad avere una localizzazione dei testi anche in italiano, come in altre lingue. In concomitanza con l’uscita della remastered di, il publisher SEGA, insieme agli sviluppatori di Ryu Ga Gotoku Studio, hanno lanciato uncontenente un: che sia in vista ...

In giornata odierna è stata rilasciata la versione rimasterizzata di Judgment, e inoltre è stato messo online un inaspettato countdown, per cui ci chiediamo quale annuncio ci aspetta Come era già ...