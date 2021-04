It Takes Two, il gioco co-op di Josef Fares, supera il milione di copie vendute (Di venerdì 23 aprile 2021) It Takes Two è arrivato solo un mese fa nei negozi, e la stampa specializzata oltre ai giocatori hanno elogiato il nuovo titolo co-op di Josef Fares, il creatore di giochi come A Way Out e Brothers: A Tale of Two Sons. In un settore in cui pochi scommettono sui giochi cooperativi, il titolo creato dal carismatico regista ha appena superato il milione di copie vendute. A confermarlo è proprio Hazelight Studios attraverso i social, affermando di essersi appena accorti che la cifra magica è stata superata, e aggiungendo che le vendite sono ancora solide. Lo stesso Josef Fares ha parlato del traguardo raggiunto da It Takes Two: "Questo dimostra che ci sono sicuramente giocatori che vogliono anche giocare ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) ItTwo è arrivato solo un mese fa nei negozi, e la stampa specializzata oltre ai giocatori hanno elogiato il nuovo titolo co-op di, il creatore di giochi come A Way Out e Brothers: A Tale of Two Sons. In un settore in cui pochi scommettono sui giochi cooperativi, il titolo creato dal carismatico regista ha appenato ildi. A confermarlo è proprio Hazelight Studios attraverso i social, affermando di essersi appena accorti che la cifra magica è statata, e aggiungendo che le vendite sono ancora solide. Lo stessoha parlato del traguardo raggiunto da ItTwo: "Questo dimostra che ci sono sicuramente giocatori che vogliono anche giocare ...

Advertising

GamingTalker : It Takes Two ha venduto più di un milione di copie, lo annuncia Hazelight Studios - FloffyValy : I Navy Seals degli Scoiattoli ci mandano in Missione ?? - It Takes Two - ... - FloffyValy : La Cassetta degli Attrezzi Assassina!!???? It Takes Two - Gameplay ITA - P... - amicodiverte : Giochiamo a It Takes Two con Mortebianca - Parte 1 - EclecticFirst : @Espurring Non avevo riflettuto su 'It takes two' come possibile acquisto, avevo letto pareri bellissimi, devo segn… -