“Incastrati” | il 26 aprile primo ciak per la serie Netflix con Ficarra e Picone

Primo ciak lunedì 26 aprile a Palermo per Incastrati, la nuova serie originale italiana Netflix scritta, diretta e interpretata da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che per la prima volta si cimentano con la serialità. La serie, prodotta da Attilio De Razza per Tramp Limited, è interamente girata in Sicilia e uscirà il prossimo anno su Netflix in 190 Paesi. Incastrati è una serie comedy in 6 episodi che, attraverso il linguaggio e l'ironia tipici di Ficarra & Picone. Nel cast della serie Netflix con Ficarra e Picone ci sarà Sergio Friscia.

