Non mi piace Astrazeneca e 'sta storia dei benefici che sarebbero superiori ai rischi raccontatela a quei poveracci che hanno stirato le zampe per una trombosi. Ma è solo un caso su un milione, dicono gli scienziatoni, roba da ridere. Ok, voglio vedere se poi quel milionesimo è uno di loro, se gli passa la voglia di ridere. Sia come sia per Pfizer c'è da aspettare e da lunedì 26 aprile ho una possibilità su 50 di sbattere contro uno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : bugiardini hanno Piero Angela: "Il vaccino è sicuro. Fiducia nella scienza" Le persone hanno paura degli effetti collaterali? "Tutti i medicinali hanno effetti collaterali. Se leggessimo i bugiardini, finiremmo per non assumere più farmaci. E invece saremo obbligati a ...

I bugiardini hanno le gambe corte | il manifesto

Johnson & Johnson, vaccinazione ripresa negli USA con bugiardino aggiornato Via libera vaccinazioni Johnson & Johnson negli USA. Il vaccino monodose di Johnson & Johnson ha ricevuto un nuovo via libera negli USA dopo un'indagine della FDA.

I bugiardini hanno le gambe corte Non mi piace Astrazeneca e ‘sta storia dei benefici che sarebbero superiori ai rischi raccontatela a quei poveracci che hanno stirato le zampe per una ... nasale quando… per la prima volta apro il ...

