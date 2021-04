Future USA in frazionale rialzo aspettando indice PMI

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in. Isono comunque poco mossi, con gli investitori in attesa della diffusione degli indici PMI per aprile, che avverrà dopo l’apertura di Wall Street. Il contratto sul Dow Jones è sostanzialmente piatto a 33.714 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,16% a 4.134 punti. Il derivato sul Nasdaq segnala invece undello 0,15% a 13.770 punti. Intanto continua a tenere banco la proposta arrivata ieri dal presidente americano Joe Biden di rincarare la tassa sui capital gain, ovvero sull’aumento di valore degli investimenti finanziari.

Advertising

ArunTweetiya : RT @salilkumar16: USA Future 2021 - 22 - salilkumar16 : RT @salilkumar16: USA Future 2021 - 22 - sidd_siddhi : RT @salilkumar16: USA Future 2021 - 22 - salilkumar16 : USA Future 2021 - 22 - Elena82741896 : -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA

QuiFinanza

...1 miliardi di danni da tutte le otto presunte violazioni, insieme aroyalties, spese legali, ... Un suo portavoce ha affermato, intervistato da Tom's Hardware (): La dichiarazione ha anche ...L'andamento deiindica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in frazionale rialzo . Isono comunque poco mossi, con gli investitori in attesa della diffusione degli indici PMI per ...(Teleborsa) – L’andamento dei future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in frazionale rialzo. I future sono comunque poco mossi, con gli investitori in attesa della ...Positivi i futures Usa in attesa degli analoghi indicatori americani e, nel pomeriggio, dell'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde ad un seminario sul clima organizzato da Bloomberg.