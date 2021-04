Finimondo all'Isola: Gascoigne via. Rocca: "Sono un pezzo di...." (Di venerdì 23 aprile 2021) Tra nuovi ingressi, altri abbandoni e discussioni infuocate l'ultima puntata dell'Isola dei famosi è stata un caos totale Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 aprile 2021) Tra nuovi ingressi, altri abbandoni e discussioni infuocate l'ultima puntata dell'dei famosi è stata un caos totale

Ultime Notizie dalla rete : Finimondo all Finimondo all'Isola: Gascoigne si ritira. Rocca sbrocca: "Sono un pezzo di...." La Blasi ha invitato il romano a calmarsi ma Gilles, per tutta risposta, ha iniziato a fare il verso del cane che abbaia all'indirizzo delle nuove naufraghe e ha proseguito : " Sto diventando un ...

Erdogan: quel "dittatore" è tutt'altro che una gaffe ...Il lancio di molotov e gli incendi nei luoghi - simbolo della lotta al virus sono da ricondurre all'... Si sta lavorando, per esempio, su un messaggio pubblicato sul blog finimondo.org e che pare legato ...

Finimondo all'Isola: Gascoigne si ritira. Rocca sbrocca: "Sono un pezzo di...." Confermo. Sono un pezzo di m...Esageriamo pure. C'ho fame". La Blasi ha invitato il romano a calmarsi ma Gilles, per tutta risposta, ha iniziato a fare il verso del cane che abbaia all'indirizzo delle ...

Superlega sospesa. Repubblica: "Le inglesi rinunciano, il torneo non parte" La Repubblica esordisce in edicola questa mattina con la frase seguente: "La notte, e a questo punto la fine, della Superleague si consuma a.

