Due tamponi gratuiti e rapidi per i ragazzi tra i 14 e i 19 anni (Di venerdì 23 aprile 2021) L'Ats Lombardia permette agli studenti dai 14 ai 19 anni di fare due tamponi gratuiti rapidi al mese in farmacia. Con la ripresa delle scuole superiori in presenza fino al 70% dal 26 aprile, una buona iniziativa per tenere sotto controllo la situazione dei contagi anche in presenza di casi asintomatici come spesso capita tra i più giovani. Per accedere a questa importante novità legata al ritorno dei ragazzi in classe e alla ripresa di alcune attività sportive, si può accedere a questa pagina del portale di Regione Lombardia in cui vengono gestite le prenotazioni dei tamponi e seguire le istruzioni. I passi sono molto semplici: 1) premere su "Prenota tampone antigenico" 2) Compilare i dati anagrafici e scegliere farmacia e giorno. Un'operazione velocissima per ottenere l'accesso a due ...

