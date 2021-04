Dittatura Last Minute: finalmente al cinema dal 26 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) In ottemperanza con il nuovo DPCM, dal 26 aprile nelle zone gialle italiane riapriranno finalmente anche le sale cinematografiche e tra i distributori pronti a sostenere e supportare la tanto attesa riapertura troviamo in prima fila Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, che propone l’originale road-movie EST – Dittatura Last Minute, inedito al ritrovato pubblico cinematografico. Cosa ha conquistato Dittatura Last Minute? Diretto da Antonio Pisu, EST – Dittatura Last Minute ha già conquistato già in tempi non sospetti il plauso della critica e l’interesse internazionale, vincendo diversi festival e catturando l’interesse del noto regista Oliver Stone durante le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) In ottemperanza con il nuovo DPCM, dal 26nelle zone gialle italiane riaprirannoanche le saletografiche e tra i distributori pronti a sostenere e supportare la tanto attesa riapertura troviamo in prima fila Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, che propone l’originale road-movie EST –, inedito al ritrovato pubblicotografico. Cosa ha conquistato? Diretto da Antonio Pisu, EST –ha già conquistato già in tempi non sospetti il plauso della critica e l’interesse internazionale, vincendo diversi festival e catturando l’interesse del noto regista Oliver Stone durante le ...

