Covid | Sardegna in area rossa Quattro regioni in arancione

(Di venerdì 23 aprile 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. È in...

Calano sotto quota 300 i casi di- 19 accertati in. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 267 nuovi positivi. In totale sono stati ...Ebbene, questa settimana lo hanno alto solo la Calabria e la. Scende ulteriormente l' Rt nazionale che ora è a 0,81 , diminuito ancora rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. La Cabina ...E’ in area rossa la Regione Sardegna. Sono in area arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.Sono 267 i nuovi casi di Coronavirus e 6 i morti registrati oggi, 23 aprile, in Sardegna, dove sono stati eseguiti 3.635 test. I pazienti ricoverati sono 368 (-7), 52 (-1) in terapia intensiva. Le ...