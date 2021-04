Covid, l’avviso dell’ambasciata Usa: “Non viaggiate in Italia” (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ambasciata Usa con sede a Roma ha pubblicato sul suo sito un travel advisory sconsigliando agli americani di recarsi in Italia per via dell’emergenza Covid. Inoltre viene ribadita cautela in merito a possibili attacchi terroristici. Credit: Spencer Platt/Getty ImagesGli Stati Uniti raccomandano ai propri cittadini di non viaggiare in Italia per non rischiare di contrarre il Covid-19. L’allerta stabilita per il nostro Paese è di un livello particolarmente alto a causa della situazione di emergenza pandemica. L’ambasciata Usa di Roma ha pubblicato sul suo sito ufficiale un travel advisory per allertare del possibile pericolo a cui potrebbe andare incontro chi sbarca nel territorio Italiano, a prescindere dal motivo del viaggio, che sia di vacanza o di lavoro. Ti potrebbe interessare ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 aprile 2021) L’ambasciata Usa con sede a Roma ha pubblicato sul suo sito un travel advisory sconsigliando agli americani di recarsi inper via dell’emergenza. Inoltre viene ribadita cautela in merito a possibili attacchi terroristici. Credit: Spencer Platt/Getty ImagesGli Stati Uniti raccomandano ai propri cittadini di non viaggiare inper non rischiare di contrarre il-19. L’allerta stabilita per il nostro Paese è di un livello particolarmente alto a causa della situazione di emergenza pandemica. L’ambasciata Usa di Roma ha pubblicato sul suo sito ufficiale un travel advisory per allertare del possibile pericolo a cui potrebbe andare incontro chi sbarca nel territoriono, a prescindere dal motivo del viaggio, che sia di vacanza o di lavoro. Ti potrebbe interessare ...

