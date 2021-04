Coronavirus Ardea | altre due vittime in città | «Zona gialla? Non dobbiamo abbassare la guardia»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 aprile 2021) E’ un bollettino a due facce quello diramato ieri dal Comune dicirca l’andamento della pandemia da Covid-19 in. Da un lato infatti si registra un calo negli attualmente positivi che sono scesi da 426 (15 aprile) ai 367 di oggi. Purtroppo però, rispetto al precedente aggiornamento,due persone non ce l’hanno fatta. Il conto delleda inizio epidemia adè infatti salito a 37. Oltre 300 le persone invece che ora si trovano in isolamento domiciliare, 29 i ricoverati in Ospedale, 8 quelli in attesa di referto. «Rispetto alla scorsa settimana – commenta l’Assessore preposto Alessandro Possidoni – si registra una diminuzione dei casi che non deve farcil’attenzione sulle prescrizioni anti-COVID che dovremmo seguire anche con il passaggio in ...