Corona virus: più di ottocento morti fra Taranto e provincia dall'inizio della pandemia ELENCO PER COMUNI Comunicazione Asl: 380 attualmente ricoverati, otto decessi in un giorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Di seguito un COMUNIcato diffuso da Asl Taranto: L'ASL Taranto COMUNIca che, alle ore 13.30 del 23 aprile 2021, l'ospedale "San Giuseppe Moscati" ospita n. 75 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: · n. 28 presso il reparto Malattie Infettive; · n. 26 presso il reparto di Pneumologia; · n. 21 presso il reparto di Rianimazione. L'ospedale "Giannuzzi" di Manduria ospita n. 67 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: · n. 60 presso il reparto di Medicina; · n. 7 presso il reparto di Rianimazione. L'ospedale "San Pio" di Castellaneta ospita n. 63 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina. L'ospedale "San Marco" di Grottaglie ospita n. 59 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Il presidio ospedaliero "Valle d'Itria" di ... Leggi su noinotizie

