Coprifuoco | spostamenti | ristoranti | piscine e convegni Ecco le nuove regole per la zona gialla previste dal decreto Draghi a partire dal 26 aprile e in vigore fino al 31 luglio

(Di venerdì 23 aprile 2021) Da lunedì 26praticamente tutta l’Italia è. Lo dice ilche sarà inal 31, ma più che altro, almeno sembra, lo permettono i dati, ovvero un indice Rt inferiore a 1 e un’incidenza di casi settimanali inferiore a 250 per 100mila abitanti. Leggi anche › L’Italia vede solo due colori: arancione e rosso. Possibili riaperturea pranzo non prima del 26 X Chi va inLe regioni che si libereranno dalle restrizioni più rigide dovrebbero essere (oggi la conferma): Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, ...

È sempre la ministra Gelmini a rassicurare: «Sono certa che presto il coprifuoco sarà un brutto ... anche quella di concedere libertà di spostamento dopo le 22 a chi ha il biglietto di uno ...Diversi sono i chiarimenti esplicitati. Tra i più importanti c'è quello sul tampone ai minori per chi si sposta per turismo in regione arancioni o rosse e quello relativo alla spinosa questione ...