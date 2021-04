“Conte torna alla Juventus”, la condizione perché succeda davvero (Di venerdì 23 aprile 2021) Nubi sul futuro di Conte all’Inter e si fa strada l’ipotesi di un ritorno alla Juventus: perché diventi realtà c’è una condizione imprescindibile “Serve chiarezza” e ancora “i programmi sono cambiati”. Dopo il pareggio con lo Spezia Antonio Conte non ha nascosto i dubbi sul suo futuro. Anzi, le sue dichiarazioni alimentano l’incertezza su quel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 aprile 2021) Nubi sul futuro diall’Inter e si fa strada l’ipotesi di un ritornodiventi realtà c’è unaimprescindibile “Serve chiarezza” e ancora “i programmi sono cambiati”. Dopo il pareggio con lo Spezia Antonionon ha nascosto i dubbi sul suo futuro. Anzi, le sue dichiarazioni alimentano l’incertezza su quel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Conte torna L'Inter torna a Fort Meazza: per lo scudetto un ritmo da Triplete Ritorno a Fort Meazza per chiudere i conti scudetto. La corazzata Inter ha frenato nella doppia trasferta contro Napoli e Spezia, ma ora si torna a casa per completare la pratica. E a San Siro, malgrado sia mancata la spinta dei suoi tifosi record, la capolista sta tenendo ritmi insostenibili per chiunque. Anche per l'Inter del Triplete. ...

Forlì, Puntadiferro: attesa per la ripartenza ... come non accadeva da inizio novembre quando il Dpcm dell'allora Governo Conte, impose lo stop e le ... L'impegno è tanto, ma a supportarlo torna la speranza. "Sicuramente le previsioni dell'ultimo ...

Il prof Giuseppe Conte torna in cattedra LA NAZIONE La Calabria non migliora, è ancora a “rischio alto” e l’indice RT torna sopra 1. Resta in zona arancione COSENZA – Mentre quasi tutte le regioni italiane sono pronte e riaprire da lunedì, quando torneranno in giallo ... un pena di 15 anni di reclusione COSENZA – L’ex premier Conte aveva voluto il ...

ESCLUSIVO Bagni: “L’Inter può aprire un ciclo con Conte, Gattuso non rimarrà” Rino è un caro amico, sono sicuro che non rimarrà. Non si torna indietro, ha esternato alcuni concetti e non può fare marcia indietro. Sta onorando una grande stagione, lavorando seriamente“. Chi al ...

Ritorno a Fort Meazza per chiudere i conti scudetto. La corazzata Inter ha frenato nella doppia trasferta contro Napoli e Spezia, ma ora si torna a casa per completare la pratica. E a San Siro, malgrado sia mancata la spinta dei suoi tifosi record, la capolista sta tenendo ritmi insostenibili per chiunque. Anche per l'Inter del Triplete.