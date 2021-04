Buon compleanno YouTube | il 23 aprile 2005 fu caricato il primo video

Leggi su ck12

(Di venerdì 23 aprile 2021) Esattamente sedici anni fa fuilsu, “Me at the zoo”, dando il via a quella che sarebbe diventata una delle piattaforme digitali più famose e utilizzate in tutto il mondo. Credit: Jeff J Mitchell/Getty ImagesAlle ore 20:27 del 23Chad Hurley, Steve Chen, e Jawed Karim, ex impiegati di PayPal, caricarono ilnella storia di. I tre avevano fondato la piattaforma online, www..com, solo qualche mese prima, il 14 febbraio. Ormai da quel giorno sono passati 16 anni e oggi il sito web 2.0 permette di condividere e visualizzare in rete un numero infinito di contenuti multimediali, traliberi e a pagamento. Sulla ...