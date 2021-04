You: La stagione 3 è stata confermata per il 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo lunghi ritardi nelle riprese, la stagione 3 di You sta finalmente arrivando. Per quelli di voi che si sono chiesti quando il famigerato Joe Goldberg tornerà sui vostri schermi, abbiamo finalmente un aggiornamento. La tua stagione 3 uscirà su Netflix verso la fine del 2021. Quando sono iniziate le riprese di You 3? La stagione 3 è rinnovata nel lontano gennaio 2020, subito dopo la fine della seconda stagione. La produzione della stagione 3 è iniziata nel febbraio 2020, ma è poi sospesa a causa della pandemia. Le riprese sono finalmente iniziate nel novembre 2020 con Penn Badgley e Victoria Pedretti nei panni di Joe e Love Quinn, insieme a un sacco di altri nuovi eccitanti personaggi. Uscita La data di uscita è stata finalmente rivelata dal Co-CEO e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo lunghi ritardi nelle riprese, la3 di You sta finalmente arrivando. Per quelli di voi che si sono chiesti quando il famigerato Joe Goldberg tornerà sui vostri schermi, abbiamo finalmente un aggiornamento. La tua3 uscirà su Netflix verso la fine del. Quando sono iniziate le riprese di You 3? La3 è rinnovata nel lontano gennaio 2020, subito dopo la fine della seconda. La produzione della3 è iniziata nel febbraio 2020, ma è poi sospesa a causa della pandemia. Le riprese sono finalmente iniziate nel novembre 2020 con Penn Badgley e Victoria Pedretti nei panni di Joe e Love Quinn, insieme a un sacco di altri nuovi eccitanti personaggi. Uscita La data di uscita èfinalmente rivelata dal Co-CEO e ...

Advertising

eyeleshhh : @ragazzalpesto ce l’ho nella lista ma volevo finire prima you però ora che esce la terza stagione ho il dubbio se stoppare o no you - Capobianco2005C : @you_trend @Ruffino_Lorenzo @MarastiMattia 2/3 3) il test dei sintomatici dovrebbe essere più rapido di quanto non… - fixlenur : Aspetto con ansia settembre solo per la terza stagione di You - martxdarxk : e comunque, di you, prima stagione o seconda? #YouNetflix - Digital_Day : Tra i titoli in arrivo entro il 2021 ci sono anche Red Notice ed Escape From Spiderhead, due film ad alto budget pr… -