Turismo, mafia in agguato e la Campania (con oltre cento strutture confiscate) è la regione a più alto rischio (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono sei i sistemi turistici regionali a presentare i rischi più elevati di infiltrazione criminale nel tessuto economico: Campania, Sicilia, Lazio, Calabria, Lombardia, Puglia. È quanto emerge dallo studio di Demoskopika che l’Ansa ha visionato in anteprima. Sul versante opposto, sono quattro le regioni a presentare una minore vulnerabilità, presenti nel cluster delle realtà con un rischio “basso” di infiltrazione economica: Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-alto Adige. In particolare, a pesare sul primato negativo della Campania, che ha totalizzato il massimo del punteggio (122,9 punti), i 101 alberghi e ristoranti confiscati, pari al 23,5% sul totale delle strutture turistiche confiscate dalle autorità competenti e le oltre 11 mila operazioni ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono sei i sistemi turistici regionali a presentare i rischi più elevati di infiltrazione criminale nel tessuto economico:, Sicilia, Lazio, Calabria, Lombardia, Puglia. È quanto emerge dallo studio di Demoskopika che l’Ansa ha visionato in anteprima. Sul versante opposto, sono quattro le regioni a presentare una minore vulnerabilità, presenti nel cluster delle realtà con un“basso” di infiltrazione economica: Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Adige. In particolare, a pesare sul primato negativo della, che ha totalizzato il massimo del punteggio (122,9 punti), i 101 alberghi e ristoranti confiscati, pari al 23,5% sul totale delleturistichedalle autorità competenti e le11 mila operazioni ...

Advertising

MarinoBruschini : RT @TgrRai: La #mafia sul settore del #turismo, in crisi a causa del #covid: i rischi più elevati di infiltrazione criminale sono in Campan… - Agricolae1 : #Mafia, @coldiretti @PrandiniEttore , mani su #turismoferito da crack per 53 mld - TgrRai : La #mafia sul settore del #turismo, in crisi a causa del #covid: i rischi più elevati di infiltrazione criminale so… - PressFutura : La #Sicilia fra le regione più a rischio infiltrazioni #FuturaPress #mafia #cosanostra #camorra #ndrangheta #covid… - IDK_Italy : @Kkw9K8TFlubzbTo @annak65649009 @LaVillana11 Pro: Legalità, controllo delle sostanze, risparmio di risorse per le f… -