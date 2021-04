The Bassarids | edizione 2016 in onda su RAI 5

(Di giovedì 22 aprile 2021) Arriva su RAI 5 The, dramma di Hans Werner Henze innella versione del.Questafu messa in scena presso il teatro dell’Opera di Roma nell’allestimento firmato da Mario Martone. Cast Nel cast troviamo Ladislav Elgr nel ruolo di Dionysus, Russell Braun nel ruolo di Pentheus, Mark S. Dossmnel ruolo di Cadmus. E poi ancora Erin Caves (Tiresias), Andrew Schroeder (Capitano della guardia reale), Veronica Simeoni (Agave), Sara Hershkowitz (Autonoe) e Sara Fulgoni (Beroe). Dirige l’Orchestra del Teatro dell’Opera il Maestro Stefan Soltesz. L’opera ha conseguito il premio Abbiati come miglior spettacolo della stagione 2015. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

