Superlega | la resa di Agnelli | ' Senza inglesi non si puo'

(Di giovedì 22 aprile 2021) "Il progetto non esiste piu'i club". E' l'epitaffio allache e' costretto a pronunciare uno dei principali fautori, Andrea, dopo l'esodo delle sei big della Premier ...

Aveva visto la luce di notte, e sempre di notte lae' tornata nel buio, a sole 48 ore dall'annuncio dello strappo dei 12 club che aveva fatto tremare il calcio. 22 aprile 2021... allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa di quanto accaduto negli ultimi giorni con la. "L'ho scoperto solo un po' prima che la notizia fossenota. Poi tutto è ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il presidente della Liga, Javier Tebas, si è espresso in merito alla questione Superlega. In una conferenza stampa, alla qual ...Il progetto frana, il premier britannico Johnson e la maggior parte dei tifosi esultano. Ma il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, insiste sulla bonta' dell'idea (ANSA) ...