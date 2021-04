Superlega, Florentino Perez: “Le squadre inglesi hanno firmato un contratto vincolante” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Fra i club inglesi c’era chi non era molto interessato. Ma c’è da salvare il calcio“. Lo ha detto Florentino Perez, presidente del Real Madrid, intervenuto alla trasmissione “El Larguero” su Cadena Ser per parlare di quanto sta succedendo con la Superlega, progetto naufragato dopo appena 48 ore dall’annuncio e duramente criticato da tifosi e addetti ai lavori. Perez sostiene che, nonostante diverse squadre abbiano fatto un passo indietro, la competizione non sia finita perché i 12 club fondatori “hanno firmato un contratto vincolante“. “Potevamo accogliere altre squadre ma non ci hanno nemmeno dato l’opportunità di spiegare il nostro progetto“, ha aggiunto in conclusione il numero uno ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) “Fra i clubc’era chi non era molto interessato. Ma c’è da salvare il calcio“. Lo ha detto, presidente del Real Madrid, intervenuto alla trasmissione “El Larguero” su Cadena Ser per parlare di quanto sta succedendo con la, progetto naufragato dopo appena 48 ore dall’annuncio e duramente criticato da tifosi e addetti ai lavori.sostiene che, nonostante diverseabbiano fatto un passo indietro, la competizione non sia finita perché i 12 club fondatori “un“. “Potevamo accogliere altrema non cinemmeno dato l’opportunità di spiegare il nostro progetto“, ha aggiunto in conclusione il numero uno ...

