San Pietro Vernotico: fuori strada con l’auto, prende carabinieri e soccorritori a calci e pugni. Arrestato 53enne Statale 16 (Di giovedì 22 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico hanno Arrestato un 53enne del luogo, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In particolare, l’uomo, alla guida della sua autovettura lungo la SS 16, per cause in corso di accertamento è fuoriuscito dalla sede stradale, venendo soccorso dal personale del 118. Nella circostanza, senza alcun motivo, l’uomo ha iniziato a dimenarsi sferrando calci e pugni nei confronti dei componenti dell’ambulanza. Gli operanti intervenuti sul posto, al fine di evitare peggiori conseguenze ai danni dei sanitari e nel tentativo di immobilizzare l’uomo, sono stati a loro volta fatti bersaglio di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idella Stazione di Sanhannoundel luogo, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. In particolare, l’uomo, alla guida della sua autovettura lungo la SS 16, per cause in corso di accertamento èuscito dalla sedele, venendo soccorso dal personale del 118. Nella circostanza, senza alcun motivo, l’uomo ha iniziato a dimenarsi sferrandonei confronti dei componenti dell’ambulanza. Gli operanti intervenuti sul posto, al fine di evitare peggiori conseguenze ai danni dei sanitari e nel tentativo di immobilizzare l’uomo, sono stati a loro volta fatti bersaglio di ...

