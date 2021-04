Sacerdote ruba al supermercato | l’oggetto del furto è davvero curioso

(Di giovedì 22 aprile 2021) Unha taccheggiato in un, madelnon è qualcosa che ci si potrebbe aspettare. Prete (AdobeStock)Sono circa le ore 18 del 21 aprile, quando in undi Maniago, nei pressi di Pordenone, entra un. O presunto tale. No, non si tratta dell’avvio di una barzelletta di dubbio gusto. Cionondimeno, la serie di eventi è indiscutibilmente curiosa e potrebbe suscitare ilarità. Ma anche la preoccupazione di qualcuno. Il prelato di fede ortodossa, un uomo di origini romena di 44 anni, avrebbe cercato di portare con sé illecitamente alcune confezioni di integratori alimentari. Ecco come sono andate le cose e quali sono le motivazioni dell’accaduto, che promettono ulteriori sviluppi. Ilche ...

ilmattino.it

Maniago, pretein un supermercato Nel pomeriggio di martedì 20 aprile, undi fede ortodossa è stato segnalato ai carabinieri dopo aver tentato di rubare alcune confezioni di ...Invece quel vestito nero e il tradizionale collarino bianco appartenevano proprio al, che in queste settimane è ospite in Friuli da congiunti. BLOCCATO IN CASSA Il blitz è scattato quando l'...Un sacerdote ha taccheggiato in un supermercato, ma l’oggetto del furto non è qualcosa che ci si potrebbe aspettare. Sono circa le ore 18 del 21 aprile, quando in un Supermercato di Maniago, nei ...Settimo comandamento: non rubare. Dovrebbe conoscerlo alla perfezione il sacerdote di fede ortodossa, cittadino romeno, di 44 anni, che ieri pomeriggio è stato sorpreso in un supermercato ...