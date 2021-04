Non c'è pace per Zaniolo. "Con Chiara Nasti è già finita", un rovinoso indizio sui social: ma davvero? (Di giovedì 22 aprile 2021) Non c'è pace per Nicolò Zaniolo. Dopo i guai fisici che gli faranno perdere gli Europei, il 21enne centrocampista della Roma è alle prese con i problemi di cuore: secondo gli esperti di gossip, sarebbe già finita la chiacchieratissima storia con la fashion blogger Chiara Nasti. La prova? Sui social, ovviamente: la bella influencer ha infatti fatto sparire dalla sua pagina tutte le foto che la ritraevano con il talento del calcio italiano, come sottolinea la pagina specializzata Investigatoresocial, anche se la Nasti sarebbe stata avvistata mercoledì mattina a casa del romanista. La loro relazione in ogni caso ha fatto discutere molti. Reduce dal doloroso addio alla fidanzata Sara Scaperrotta, lasciata lo scorso dicembre quando era già ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Non c'èper Nicolò. Dopo i guai fisici che gli faranno perdere gli Europei, il 21enne centrocampista della Roma è alle prese con i problemi di cuore: secondo gli esperti di gossip, sarebbe giàla chiacchieratissima storia con la fashion blogger. La prova? Sui, ovviamente: la bella influencer ha infatti fatto sparire dalla sua pagina tutte le foto che la ritraevano con il talento del calcio italiano, come sottolinea la pagina specializzata Investigatore, anche se lasarebbe stata avvistata mercoledì mattina a casa del romanista. La loro relazione in ogni caso ha fatto discutere molti. Reduce dal doloroso addio alla fidanzata Sara Scaperrotta, lasciata lo scorso dicembre quando era già ...

Advertising

antoguerrera : Tremendo. Hanno trovato una bomba sotto la macchina di un poliziotto in Irlanda del Nord, a London-Derry. Per fortu… - FratellidItalia : Uno studio inglese dimostra che il cloro uccide il covid. Lo studio dei virologi dell'Imperial College manda in sof… - LegaSalvini : ++ ?? #GILETTI NON SI DA PACE PER LA CENSURA APPLICATA AL DOSSIER DI FRANCESCO ZAMBON: “SPERANZA, TANTA GENTE È MORT… - natastancaa : Cos’è sto bts behind special 1 e 2 dio santo non si può mai stare in pace qua - SIMONE16310061 : @agorarai non si puo usare la parola Coprifuoco in Tempo di pace...buongiorno a tutti. -