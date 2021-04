Napoli-Lazio, Farris: “Milinkovic prende la palla, a volte si fischia fallo in attacco” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Questa sconfitta non può e non deve compromettere le nostre speranze Champions perché già lunedì abbiamo un altro scontro diretto con una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo. Dobbiamo anche considerare un bonus la partita che dobbiamo giocare contro il Torino, vedremo cosa stabiliranno e sono altri 3 punti in palio. Non possiamo arrenderci dopo una rimonta incredibile perché prima di oggi avevamo vinto 12 partite nelle ultime 16 partite”. Così Massimiliano Farris, tecnico della Lazio al posto di Simone Inzaghi, fermato dal Covid, commenta la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport. “Il palo di Correa poteva riaccendere la partita. La squadra ha trovato la forza di riaprire il match anche sul 4-0, poi il 5-2 ci ha piegato le ginocchia, ma il carattere non è mai mancato. Il Napoli, però, ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) “Questa sconfitta non può e non deve compromettere le nostre speranze Champions perché già lunedì abbiamo un altro scontro diretto con una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo. Dobbiamo anche considerare un bonus la partita che dobbiamo giocare contro il Torino, vedremo cosa stabiliranno e sono altri 3 punti in palio. Non possiamo arrenderci dopo una rimonta incredibile perché prima di oggi avevamo vinto 12 partite nelle ultime 16 partite”. Così Massimiliano, tecnico dellaal posto di Simone Inzaghi, fermato dal Covid, commenta la sconfitta contro ilai microfoni di Sky Sport. “Il palo di Correa poteva riaccendere la partita. La squadra ha trovato la forza di riaprire il match anche sul 4-0, poi il 5-2 ci ha piegato le ginocchia, ma il carattere non è mai mancato. Il, però, ha ...

