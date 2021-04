Loredana Lecciso parteciperà al Grande Fratello Vip 6? Alfonso Signorini svela la verità

(Di giovedì 22 aprile 2021) L’ultima edizione delVip, con i suoi quasi sei mesi di durata, è stata tra le più longeve in assoluto. Nonostante sia terminato da circa due mesi, la voglia di rivederlo pare sia già tanta. Per questo motivo, è già partito il toto-nomi. E, tra tutti, è spuntato quello di, che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

tuttopuntotv : Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 6? Iniziano i rumor sui partecipanti #GFVip6 - vincycernic95 : @danitrash77 La Rettore, Flavia Vento e Loredana Lecciso sto male - FanpageLadurso : RT @alexmanuel20189: Queen Loredana Lecciso è arrivata a Cologno grazie alla macchinina rossa che attraversa tutta l’autostrada del sole #… - Fanclub_dUrso : RT @alexmanuel20189: Queen Loredana Lecciso è arrivata a Cologno grazie alla macchinina rossa che attraversa tutta l’autostrada del sole #… - alexmanuel20189 : Queen Loredana Lecciso è arrivata a Cologno grazie alla macchinina rossa che attraversa tutta l’autostrada del sole… -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Lecciso

Tuttavia Alberto Dandolo ha rivelato che gli autori del GF Vip starebbero cercando di convincere anche un altro grande nome…a partecipare: 'Tra i personaggi più corteggiati ..., da mesi scomparsa dalla tv. Ora la notizia bomba: cosa si mormora nel mondo vip Pubblicato il 22 - 04 - 2021 alle ore 11:40. Ultima modifica il 22 - 04 - 2021 alle ore 11:40 /Nuove indiscrezioni sul GF VIP 6. Non ha fatto in tempo a terminare la quinta edizione che già si vocifera di un nuovo cast in scena ...La showgirl accetterà questa volta di partecipare come concorrente nel reality più spiato d'Italia? I motivi del rifiuto in passato ...