Live Napoli-Lazio 5-2: Osimhen scaccia via le paure! (Di giovedì 22 aprile 2021) Big match allo stadio Diego Armando Maradona per una sfida che mette in palio punti importanti per la corsa alla Champions League. Da un lato il Napoli di Gattuso, reduce dal buon pareggio... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 aprile 2021) Big match allo stadio Diego Armando Maradona per una sfida che mette in palio punti importanti per la corsa alla Champions League. Da un lato ildi Gattuso, reduce dal buon pareggio...

Advertising

Inter : ?? | FOTOGALLERY Riviviamo #NapoliInter attraverso i migliori scatti della serata! ??? Qui la gallery completa ??… - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: LIVE - GOOOOOL OSIMHEN: partita spettacolare al Maradona! Altro cambio in casa Napoli - - zazoomblog : Napoli - Lazio 2 - 0 live: fine primo tempo - #Napoli #Lazio #live: #primo #tempo - MondoNapoli : LIVE - GOOOOOL OSIMHEN: partita spettacolare al Maradona! Altro cambio in casa Napoli - - _SiGonfiaLaRete : #LIVE - #NapoliLazio 5-2, #Osimhen per il pokerissimo! -