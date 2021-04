La pandemia porta un boom di nuovi poveri

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 7mila inella città di Como, dove duemila in più solo negli ultimi 12 mesi per effetto della. Una città nella città a cui si rivolgono Fondazione Cariplo e Acsm Agam che, in ...

Advertising

ricpuglisi : Finito il libro di Speranza. È un libro di cronaca e un libro politico. Porta avanti in buona fede (credo) la tes… - francep41485035 : @Guglielmo_Totti @LucianoBarraCar quindi anche la Corte Costituzionale porta avanti la narrazione secondo la quale… - sanritadacoscia : RT @sanritadacoscia: #distonia imperante è tra #cittadini e #governi. #pandemia politica coinvolge governi #parlamenti #amministrazioni_loc… - _namelessale : la pazzia della pandemia mi porta anche a questo........ - SenatoreF : Evvai la salvinata del giorno ...l’allentamento delle restrizioni ...la pandemia si porta via... Ma questo è un… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia porta

IL GIORNO

Sono 7mila i nuovi poveri nella città di Como, dove duemila in più solo negli ultimi 12 mesi per effetto della. Una città nella città a cui si rivolgono Fondazione Cariplo e Acsm Agam che, in questi giorni, hanno donato 429mila euro alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca per finanziare una ...Nonostante la paralisi di buona parte delle attività causata dalla, il 2020 è stato un altro anno nero per il clima. E' salito sul podio dei tre anni più caldi nella storia della ...Occhio all’uso del cellulare prima di dormire, cogliete i segnali di disagio, pensate a ciò che vi fa stare bene ...Oltre il Covid: nella storia si sono ripetute le pandemie, alcune delle quali rese celebri dai capolavori letterari ...