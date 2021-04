Isola 2021, Akash Kumar stronca Giovanna Abate: “Per me quella persona non esiste” (Di giovedì 22 aprile 2021) Ospite di “Punto Z”, la striscia quotidiana dedicata all’Isola dei Famosi 2021 e condotta da Tommaso Zorzi su Mediaset Play Infinity, Akash Kumar è tornato a parlare della sua vita sentimentale e di Giovanna Abate, l’ex tronista di Uomini e Donne che frequentava quando è partito per l’Honduras. O meglio, Zorzi ha provato a introdurre l’argomento amore – nello specifico il flirt con la ragazza, che non ha avuto alcun seguito quando il modello è tornato dall’Isola – ma Akash l’ha subito fermato con decisione. “Per me quella persona non esiste” ha dichiarato perentorio. E ancora: “C’è stato qualcosa ma nulla di importante, ho avuto una storia di 7 anni ma con una ragazza che non c’entra niente con questo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021) Ospite di “Punto Z”, la striscia quotidiana dedicata all’dei Famosie condotta da Tommaso Zorzi su Mediaset Play Infinity,è tornato a parlare della sua vita sentimentale e di, l’ex tronista di Uomini e Donne che frequentava quando è partito per l’Honduras. O meglio, Zorzi ha provato a introdurre l’argomento amore – nello specifico il flirt con la ragazza, che non ha avuto alcun seguito quando il modello è tornato dall’– mal’ha subito fermato con decisione. “Per menon” ha dichiarato perentorio. E ancora: “C’è stato qualcosa ma nulla di importante, ho avuto una storia di 7 anni ma con una ragazza che non c’entra niente con questo ...

