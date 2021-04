I contagi in Sardegna non calano, verso la conferma della zona rossa (Di giovedì 22 aprile 2021) (Visited 509 times, 509 visits today) Notizie Simili: Scuole, spostamenti e nuove misure: il premier… calano i positivi in Sardegna, ma preoccupano i nuovi casi Il dossier della Sardegna per ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 22 aprile 2021) (Visited 509 times, 509 visits today) Notizie Simili: Scuole, spostamenti e nuove misure: il premier…i positivi in, ma preoccupano i nuovi casi Il dossierper ...

Advertising

zazoomblog : I contagi in Sardegna non calano verso la conferma della zona rossa - #contagi #Sardegna #calano #verso - AnsaSardegna : Covid: di nuovo sopra 300 i contagi in Sardegna e 9 decessi. Quasi 3.500 tamponi, tasso di positività sale a 8,7%… - denn1smeloni : Se la Sardegna rimane chiusa fino al 32 luglio, con coprifuoco, e poi ad Agosto si apre per fare entrare turisti e… - compatoo2 : RT @capricorne_o: Le regioni verso la zona gialla e i nuovi colori dal 26 aprile @corriere Le regioni che dovrebbero rimanere in zona r… - capricorne_o : Le regioni verso la zona gialla e i nuovi colori dal 26 aprile @corriere Le regioni che dovrebbero rimanere in… -