Hugh Jackman commenta le accuse rivolte al produttore Scott Rudin: "Rispetto e sostengo le vittime" (Di giovedì 22 aprile 2021) L'attore Hugh Jackman ha commentato le accuse rivolte al produttore Scott Rudin, con cui doveva collaborare per The Music Man, sostenendo le vittime. Hugh Jackman sarà il protagonista del revival di The Music Man, spettacolo che avrebbe dovuto essere prodotto da Scott Rudin e la star australiana ha ora commentato le accuse rivolte al produttore con un comunicato in cui sostiene le vittime. Il giornalista Michael Paulson ha infatti condiviso su Twitter un comunicato dell'attore in cui dichiara: "Voglio dire quanto provi Rispetto e ammiri le persone che hanno parlato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) L'attorehato leal, con cui doveva collaborare per The Music Man, sostenendo lesarà il protagonista del revival di The Music Man, spettacolo che avrebbe dovuto essere prodotto dae la star australiana ha orato lealcon un comunicato in cui sostiene le. Il giornalista Michael Paulson ha infatti condiviso su Twitter un comunicato dell'attore in cui dichiara: "Voglio dire quanto provie ammiri le persone che hanno parlato ...

Advertising

sciintille : Certe volte penso che Hugh Jackman è alto uno e novanta - LordLandoXVII : @softestcler Mboh a parte hugh jackman non hanno mai avuto molto mordente, è che la disney ha fatto il patinato pro… - SimonaCroisette : RT @iamtoad: io onestamente spero solo che Hugh Jackman prima o poi dia una lezione a James McAvoy sull’uso dei social e SULL’USATE FOTO IN… - LeoRanghiero : @LadyTremENDAH No vabbè! Altro che Hugh Jackman. Dovevano chiamare te per quella parte! ?? Se gli mandavi il video d… - mamaarvel : e anche oggi amo Hugh Jackman più di ieri ma meno di domani -